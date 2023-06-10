محمد صبيح: مواجهة مصر وأذربيجان بروفة للاستحقاقات الدولية والقارية للكيك بوكسينج

رحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بوفد الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج ولاعبي المنتخب على تواجدهم في القاهرة استعدادا لمواجهة مصر غدا الأحد في استاد القاهرة، مؤكدا أنها تعد ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وأضاف صبيح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة: «باسم 3 آلاف مدرب ومدربة و50 ألف لاعب ولاعبة في مصر نرحب بمنتخب أذربيجان في مصر ونشكر سفير دولة أذربيجان على تنظيم هذا الحدث الهام ونشكر جميع الضيوف المتواجدين في بلدهم الثاني مصر».

وتابع صبيح: «الاتحاد المصري للكيك بوكسينج كيان للألعاب النزالية ولد عملاقا وكان يتبع اتحادات أخرى لعشرات السنين ولكن نجحنا بعد تأسيس الاتحاد في بذل كل الجهد حتى نصل إلى كل مكان في مصر محققين الانتشار الكامل وخلال وقت قصير أصبحنا أبطال العرب وأفريقيا وتأهل 3 لاعبين إلى الورلد جيمز».

وأكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المدربين واللاعبين تعهدوا على حصد ميداليات أولمبية لمصر بعد انضمام اللعبة رسميا إلى قائمة الألعاب الأولمبية في عام 2028.

وتوقع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن تشهد مباريات المنتخب المصري ونظيره الأذربيجاني مباريات غاية في القوة لتليق بسمعة الفراعنة في إفريقيا وسمعة منتخب أذربيجان في آسيا.

المؤتمر الصحفي

وعقد المؤتمر الصحفي اليوم السبت بحضور السفير الخان بولوخوف «Elkhan Polukhov» سفير دولة أذربيجان بالقاهرة وأورخان علييف رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج، ونائب رئيس الاتحاد الأذربيجاني، المتحدث باسم الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج والأمين العام للاتحاد الأذربيجاني ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ترجع أهميته إلى كونه بمثابة احتكاك قوي للاعبين المنتخب الوطني مع نظيره الأذربيجاني أحد المدارس الآسيوية في اللعبة خاصة أن منتخب أذربيجان من المنتخبات القوية في اللعبة وهو ما يزيد من أهمية ذلك اللقاء كون الفراعنة يحتلون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي وحققوا المراكز الأولى في البطولات الإفريقية خلال النسخ الماضية.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن هذه المواجهة بين المنتخبين اختارها منتخب أذربيجان لمواجهة مصر لقياس قوته قبل خوض الأحداث العالمية المقبلة وأيضا قبل خوض منتخب الفراعة بطولة الورلد جيمز العام الحالي.

ومن المتوقع أن تشهد المباريات مواجهات قوية بين الجانبين حيث تضم عناصر المنتخب الوطني خلال المواجهة المرتقبة غدا الأحد كل من اللاعبين محمود عقل، على صلاح، عبدالله ماندوا، محمد أشرف، محمد خالد، عمر زرزور، أحمد الديباوى، فريدة علي، ياسمين محمد.