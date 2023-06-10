أول تعليق من أحمد حجازي بعد جراحة الرباط الصليبي

علق المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، على اجراؤه للعملية الجراحية، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال الفترة الماضية.

حجازي يطمئن الجماهير

رسالة حجازي

ونشر حجازي صوية له بعد خروجه من غرفة العمليات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "الحمدلله، كل شيء يسير على ما يرام، سأعود أقوى إن شاء الله، أراكم قريبا، شكرا على دعمكم المذهل".

بينما وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للمدافع المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث قال:" أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى".

ويواصل البرتغالي روي فيتوريا استعدادته القوية لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بدون مدافعه أحمد حجازي بسبب الإصابة.

وكان اتحاد جدة السعودي قد أعلن مساء الجمعة الماضي عن خضوع الدولي المصري لعملية جراحية ناجحة في لندن عاصمة إنجلترا.

وكانت إدارة النمور قد أصدرت بيانًا رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث جاء فيه:"خضع اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، لعملية جراحية ناجحة فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع: "سيخضع الدولي المصري خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج تأهيلي وعلاجي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي".

ومن المقرر غياب أحمد حجازي عن تشكيل المنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

حجازي مع اتحاد جدة

نجح أحمد حجازي في التتويج بدوري "روشن" وكأس السوبر المحلي مع اتحاد جدة في موسم 2022/2023، كما تأكد غياب اللاعب عن المشاركة مع النمور في البطولة العربية للأندية.

وكان أحمد حجازي قد خاض 80 مباراة بمختلف المسابقات منذ انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي.

وتعاقد اتحاد جدة مع أحمد حجازي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي، حيث خاض الدولي المصري 28 مباراة مع اتحادة في موسم 2022-2023 من الدوري السعودي، وقد تمكن من المساهمة في 5 أهداف بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف واحد.

وكان أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في مباراة اتحاد جدة والفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، قبل تتويج الفريق رسميًا بالمسابقة.