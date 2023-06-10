موقف أليجري مع يوفنتوس بعد الاهتمام السعودي

يبحث عدد من الأندية السعودية وعلى رأسها الهلال والأهلي والنصر التعاقد مع مدربين عالميين خلال الفترة المقبلة، لقيادة هذه الفرق خلال الموسم المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الهلال والنصر يدخلان في صراع كبير للحصول على توقيع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس.

وأكد برانشيني، وكيل أعمال أليجري أن الأخير مستمر مع يوفنتوس ولا يوجد نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لن يحدث شيء كبير بخصوص مستقبل أليجري خلال الفترة المقبلة، بعد الاهتمام السعودي القوي خلال الاَونة الأخيرة.

تصريحات وكيل أليجري

تحدث وكيل أليجري، حيث قال: "من خلال معرفتي أن أليجري مندمج في مشروع يوفنتوس وهو أمر صعب لكنه قبله".

وتابع برانشيني تصريحاته: "لن يحدث شيء كبير بخصوص مستقبل أليجري مع اليوفي، كان هو والنادي واضحين بشأن ذلك، سيستمر للموسم المقبل مع يوفنتوس".

موقف أليجري من الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أليجري لن يرحل عن يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، لكنه عقد جلية مع ممثلين سعوديينليستمع للعرض المقدمة.

وأكدت أن يوفنتوس لن يقف في طريق المدرب الإيطالي حال قرر مغادرة السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أليجري مع يوفنتوس مع نهاية الموسم بعد القادم، حيث يتبقى في عقد المدرب موسمين اَخرين مع اليوفي.

ولم ينجح المدرب الإيطالي في تحقيق بطولة خلال الموسمين الماضيين، حيث خسر الكالتشيو لصالح نابولي، كما أنه فشل في حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تفاصيل مفاوضات النصر والهلال مع أليجري

دخل الهلال في صراع مع مواطنه النصر السعودي من أجل اتمام التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لتولى القيادة الفنية لأي من الفريقين خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الهلال السعودي عن عقد صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه، من أجل العودة مرة أخري للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

في المقابل، نجح النصر في دعم صفوفه بصفقات قوية، بعدما استطاع التعاقد مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الماضي.

الجدير بالذكر أن الهلال قرر توجيه الشكر للأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق السابق، ليتولى نجله إيميليانو، المدرب المساعد، ما تبقى للفريق من مباريات حتى نهاية الموسم المنصرم.

فيما أقالت إدارة النصر المدير الفني رودي جارسيا، ليتولى نظيره الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مهام الفريق لنهاية الموسم.