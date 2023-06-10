الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي قبل كأس العالم

حدد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بديل المدافع أحمد حجازي، والذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة بعد إصابة الدولي المصري، خلال مباراة الفيحاء ببطولة الدوري.

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ووضع نادي الاتحاد عدد من اسماء اللاعبين لدعم قلب الدفاع بعد إصابة أحمد حجازي بقطع كامل في الرباط الصليبي، ليغيب عن الفريق في بطولة كأس العالم للاندية المقبلة.

الاتحاد يترقب موقف مدافع انتر ميلان

يرى الجهاز الإداري لنادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي أن المداف الهولندي ستيفان دي فريق مناسب للفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الصفقة لن تكلف النادي سوى راتب المدافع السنوي فقط.

ينتهي عقد ستيفان دي فريق مع انتر ميلان الإيطالي بنهاية شهر يونيو الجاري، وتعتبر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم أمام مانشستر سيتي في تركيا هي الأخيره للاعب الهولندي مع النيراتزوري، قبل غعلان موقفه من التجديد أو الرحيل.

حتى الآن لم يعلن إنتر ميلان موقفه من التجديد للمدافع الهولندي أو رحيله بشكل رسمي، لكن صاحب الـ 31 عام سيكون مطلب اتحادي رئيس لتعويض أحمد حجازي المصاب بالرباط الصليبي.

كأس العالم ينادي دي فري

في حال لم يتوج نادي انتر ميلان بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم على حساب مانشستر سيتي، سيكون أمام المدافع الهولندي دي فري فرصة للمشاركة في البطولة لكن من خلال نادي الاتحاد الذي ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

كان دي فري قد انتقل لنادي انتر ميلان من صفوف فريق لاتسيو بعقد يمدة لـ 5 مواسم في صفقة انتقال حر، وقد يشهد الموسم المقبل محطة جديدة في مسيرة اللاعب الكروية لكن بالدوري السعودي.

نجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وبراتب سنوي 100 مليون يورو، ويسعى النادي للتوقيع مع عدد من اللاعبين الكبار على مستوى العالم ومن بين الأسماء المطروحة كل من نجولو كانتي الذي اكدت التقارير انه اجتاز الفحص الطبي، بالإضافة إلى اللاعب ستيفان دي فري.

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