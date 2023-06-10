جالطة سراي يقترب من ضم نجم النصر السعودي

يقترب فريق جالطة سراي التركي من الحصول على توقيع لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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وكان نادي النصر قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد اللاعب اندرسون تاليسكا لثلاثة مواسم، تنتهي بنهاية يونيو من عام 2026.

جالطة سراي يرغب في ضم تاليسكا

ووضع نادي جالطة سراي عينه على اللاعب أندرسون تاليسكا جناح فريق النصر، حيث يريد الفريق التركي دعم صفوفه، وفقًا لما أكدته مصادر تركية اليوم السبت.

موقف النصر من رحيل أندرسون تاليسكا

أصبح تاليسكا أحد العناصر الأساسية في العالمي، و لن يكون من السهل التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية، خاصة وأن النصر يسعى لدعم صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

لن يوافق الجهاز الفني أو الإداري لنادي النصر على رحيل الهداف في الموسم المنقضي بدوري روشن، وكان النجم البرازيلي صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدف.

يذكر ان تاليسكا كان قد لعب للدوري التركي من قبل لمدة موسمين مع فريق بشكتاش في الفترة من عام 2016 وحتى 2018، و شارك مع الفريق في 55 مباراة سجل خلالها 27 هدف، وخاض تجربه في الدوري الصيني لثلاثة مواسم قبل الانتقال للنصر في 2021.

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