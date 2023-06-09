اصطدام قطار بشاحنة عالقة على السكة (شاهد)

اصطدم قطار شحن بشاحنة عالقة عند معبر للسكك الحديدية في ولاية " نورث كارولينا" الأمريكية، في وضح النهار.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة اصطدام القطار بالشحانة المعلقة.

وكانت الحفارة الكبيرة عالقة عند معبر السكة الحديد في مين ستريت في وينجيت بولاية نورث كارولينا .

ولم يصب أحد في حادث القطار بالشاحنة المعلقة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة الاتحاد إنه على الرغم من سوء الأحوال الجوية ، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت الدائرة أن سائق الشاحنة النصفية كان قادرًا على الخروج من الشاحنة قبل الاصطدام.

وقالت الشرطة إن الشاحنة دمرت في الحادث لكنها لم تكن تحمل أي مواد خطرة وقت التصادم.

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تم إغلاق الطريق لعدة ساعات بينما عملت أطقم العمل على تنظيف الفوضى والتأكد من أن المسارات في حالة جيدة.

معلومات عن مدينة نورث كارولينا

وتتضمن ولاية كارولاينا الشمالية بمجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحي التي تناسب جميع السياح، فهي تحتضن الكثير من الشواطئ والخلجان التي تقدم جميع أنواع الأنشطة المائية المميزة، والجبال التي توفر فرصاً جيدة للتزلج في الشتاء، فضلاً عن التاريخ الغني للولاية. في الآتي، بعض المعلومات عن ولاية كارولاينا الشمالية قبل الذهاب إليها.

تتكون ولاية كارولينا الشمالية من ثلاث مناطق جغرافية: السهول الساحلية (المسطحة والمستنقعات)، والتلال المنحدرة في بيدمونت ، والجبال في الجزء الغربي من ولاية كارولينا الشمالية التي تغطي خمس مساحة الولاية، استنادًا إلى جغرافيتها، فإن مناخ ولاية كارولينا الشمالية هو الأكثر رطوبة وشبه استوائي باستثناء الجبال، حيث يمكن أن يكون باردًا وجافًا، ويتفاوت مع الارتفاع، الصيف هو أكثر المواسم رطوبة في الولاية، والخريف هو الأكثر جفافاً، أشعة الشمس وفيرة على مدار السنة، حيث يبلغ متوسطها أكثر من 2600 ساعة.

يوجد في نورث كارولينا كل ما يحتاجه المرء فيما يتعلق بالمتاحف الفنية ومراكز الفنون المسرحية والمسارح وصالات الموسيقى والمعارض الفنية، الولاية هي أيضًا موطن لعدد من المهرجانات الفنية والموسيقية تشمل مناطق الجذب الثقافية الشهيرة في ولاية كارولينا الشمالية متحف رايت براذرز الوطني ومتحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية ومتحف بيلتمور.