وفاة شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شخص في العقد الثالث من عمره، حتفه صباح اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار، متأثرا بالإصابات التي لحقت به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام منطقة الساحة بنطاق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

وقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص، على شريط السكة الحديد أمام الساحة بنطاق مركز ومدينة ههيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة شخص في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، فسقط أسفل عجلات القطار، وتوفي في الحال.

جرى الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.