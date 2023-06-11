عززى مناعة أسرتك وحضري سلطة الفواكة

تفضل الأمهات تحضير طبق السلطة الغني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة أبنائها وتعزز المناعة لديهم، لذا تحضره بأنواعة عديدة ومختلفة من الفواكه.

ويحتوي العنب على فوائد عديدة أبرزها يعزز ويحسن من صحة الجلد، مفيد للقلب والأوعية الدموية، مقاوم للسرطان، مُحسن للهضم، له خصائص مضادة للالتهابات

ذو فوائد صحية للعين، يعزز من قوة الجهاز المناعي

ويحتل الموز مكانة خاصة بين الفواكة لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة فهو مصدر غني بـ: الألياف، البوتاسيوم، فيتامين B6، فيتامين C، والعديد من مضادات الأكسدة. كلها عناصر تساهم في إنقاص الوزن، الهضم، صحة القلب، وتعزيز مختلف وظائف الجسم.

يمكن أن يكون للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب. وفقًا لدراسة نُشرت في أكتوبر 2021 في دورية Antioxidants، يمنح تناول الفراولة حماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

ويأتي البرتقال في مقدمة الفواكه لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة، فهو يحمي الخلايا من الموت والتلف، مساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين المفيد لصحة البشر، تعزيز وتسهيل امتصاص الحديد للوقاية من فقر الدم، تعزيز صحة الجهاز المناعي للوقاية من الأمراض.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلطة الفواكة بأسلوب بسيط وسهل لتسعدي أفراد أسرتك جربي وصفة اللذيذة وقدميها لضيوفك إيضًا وتمتعوا بفوائدها الكثيرة.

المقادير

- عنب : كوب ونصف (أسود)

- الموز : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الفراولة : 2 كوب (مغسولة ومقطعة قطع متوسطة)

- تفاح أخضر : 2 حبة (مقطع جوانح)

- الدراق : 2 حبة (مقطع قطع متوسطة)

- عصير الليمون : ثلثان الكوب (حامض)

- عصير البرتقال : ثلثان الكوب

- قشرة ليمون : ثلثان الكوب (حامضة ومبشورة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- السكر الأسمر : ملعقة كبيرة ونصف

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي عصير البرتقال، وعصير الليمون الحامض، والسكر الأسمر، وبرش الليمون الحامض، وحركي الخليط حتى يغلي ويثخن القوام.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي خلاصة الفانيليا وحرّكي الخليط جيداً ثم اتركي الصلصة جانباً حتى تبرد.

في طبق التقديم ضعي الفراولة، والعنب الأسود، والتفاح الأخضر، والدراق، والموز.

اسكبي الصلصة على الفاكهة وقلبي المكوّنات قليلاً.

ضعي السلطة في الثلاجة لحوالي 5 ساعات، ثم قدميها باردة.