اتحاد الكرة يحيل المدير التنفيذي لنادي إنبي للجنة الإنضباط بسبب الخطاب الساخر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إحالة المدير التنفيذي لنادي إنبي للجنة الإنضباط بعد إرساله خطابا ساخرا إلى الجبلاية بعد مباراة إنبي و فيوتشر.

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وكشفت مصادر باتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية قرر إحالة محمد رفاعي ، المدير التنفيذي لنادي إنبي، للجنة الانضباط بسبب الخطاب الذي أرسله للاتحاد ويسخر فيه من أخطاء الحكام في مباراة فريقه أمام فيوتشر، والتي شهدت فوز فيوتشر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز ، ليحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة ، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة يحتل بها المركز التاسع .

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ناديي إنبى وفيوتشر عقب المباراة التي أقيمت بينهما أمس في دور الـ16 من كأس مصر .

وقررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بنادى فيوتشر، مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والادلاء بتصريحات بعد المباراة.

وإيقاف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادى إنبى، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، أن خطاب نادي إنبي شهد إسقاطات وسخرية بشكل مقبول مطالبا الجبلاية باتخاذ قرار صارم حتى لا يتكرر الأمر مجددا في ظل الهجوم المتكرر على الحكام .

وشهدت مباراة إنبي وفيوتشر إلغاء هدف لصالح إنبي بداعي التسلل باستخدام تقنية الفيديو.

ووجه إنبي في خطابه الشكر بطريقة ساخرة إلى طاقم التحكيم الذي بسبب دقة قراراته في المباراة والتي تسببت في إلغاء هدف لإنبي بسبب تسلل لاعبه أحمد عيد بمسافة قُدّرت بـ 38 ملليمترًا و هذه الدقة تأتي على خلاف ما حدث في مباراة الفريقين في الدور الأول لبطولة الدوري والتي شهدت احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفيوتشر وكذلك مباراة كأس مصر التي سجل فيها فيوتشر هدفًا غير صحيح بعدما ارتطمت الكرة بحكم المباراة الذي لم يُوقِف اللعب وسمح لفيوتشر بالتسجيل.

وطالب إنبي في خطابه للاتحاد بأن تستمر هذه العدالة في المباريات المقبلة من الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة.

و اعتبر اتحاد الكرة أن نبرة الخطاب ساخرة و غير مقبولة لهذا كان قرار المجلس السابق بإحالة المدير التنفيذي للجنة الانضباط.

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