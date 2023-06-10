الهلال يبدأ أولى خطوات ضم محمد صلاح

بدأ الهلال السعودي أولى خطوات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما انتقل اللاعب لإنتر ميامي الأمريكي.

وكانت إدارة الهلال السعودي تبحث التعاقد مع لاعبين عالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل ضم النجم ميسي.

وتحاول إدارة الهلال التعاقد مع "مو" للرد على تعاقدات الثنائي اتحاد جدة، والذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والنصر، بعدما ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الزعيم السعودي بدأ خطاوته في التعاقد مع صلاح، بعدما وجه أنظاره صوب النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشل ضم ميسي.

وأكدت أن الأزرق الأسيوي تواصل مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، للاستفسار حول إمكانية التعاقد مع الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن إدارة الهلال تضع مليار و100 مليون يورو كقيمة مبدئية لإتمام الصفقة.

وشددت التقارير على أن القيمة ستزيد خلال الفترة المقبلة حال تشبث الفرعون المصري بالاستمرار في الدوري الإنجليزي، وذلك لإقناع اللاعب باللعب في دوري "روشن" خلال الموسم المقبل.

وكان محمد صلاح قد جدد تعاقده مع ناديه ليفربول خلال الموسم المقبل، ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم المصري في صيف 2025 المقبل.

ونجح محمد صلاح في تسطير تاريخ كبير مع ليفربول، حيث توج بعدد من الألقاب المحلية والقارية، وفي مقدمة هذه البطولات الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الدرع الخيرية، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي حطمها اللاعب في الدوري الإنجليزي وفريقه الريدز.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال قد عرضت على ميسي الانضمام للفريق الأزرق لمدة 3 مواسم مقابل مليار و500 مليون يورو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن اللاعب أتخذ القرار بالانتقال للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، بعد ضغط كبير من أسرة الدولي الأرجنتيني وبالأخص زوجته أنتونيلا، والتي رجحت كفة الفريق الأمريكي على الهلال وبرشلونة.