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بسنت حميدة تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة "هينجلو" بهولندا
السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بسنت حميدة تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة "هينجلو" بهولندا

بسنت حميدة
بسنت حميدة

 نجحت لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة في تحقيق إنجاز تاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية  وذلك بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى ( هينجلو ) لألعاب القوى المقامة بدولة هولندا، وذلك ضمن بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، حيث نجحت اللاعبة في اجتياز سباق 200م عدو بزمن قدره 22:41ث وتحطيم الرقم القياسي المصري والعربي في سباق 200م عدو ليسجل باسم اللاعبة.

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 جدير بالذكر أن اللاعبة بهذه النتيجة تأهلت لبطولة العالم لألعاب القوى فى بودابست بالمجر هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 كما قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول ودوره الفاعل فى إعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري العظيم القادر على رفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية، كما هنأت أيضًا اللاعبة بسنت حميدة على تحقيقها العديد من الإنجازات الرياضية في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.

 

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