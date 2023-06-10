ريال مدريد يُعلن عودة المغربي براهيم دياز نجم ميلان

أعلن نادي ريال مدريد، عودة لاعبه المغربي براهيم دياز، بعد نهاية إعارته لفريق ميلان الإيطالي، والتي متدت إلى ثلاث سنوات، وذلك في ظل خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد.

ويملك براهيم دياز الجنسية المغربية من جهة والده وجنسية إسبانية من جهة والدته، وهو ما يمكنه من تمثيل إحدي منتخبات "أسود الأطلس" أو"الماتادور الإسباني".

يُذكر أن براهيم دياز صاحب الـ23 عام، قد مثل معظم منتخبات إسبانيا للفئات السنية، ولكن وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فأنه مازال قادرا على تغيير جنسيته الكروية وتمثيل المغرب.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن توصل دياز لقرار نهائي بتمثيل منتخب المغرب في الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد بيان رسمي قال فيه: "أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه سيقام يوم الثلاثاء 13 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم إبراهيم دياز، الذي سيعود كلاعب لنادينا حتى 30 يونيو 2027، بعد إعارته ثلاثة مواسم في ميلان".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة أصبح لاعبا أساسيا في الفريق الإيطالي التاريخي، مع إبراهيم كان ميلان بطلا لدوري الدرجة الأولى مرة أخرى في عام 2022 ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

واختتم البيان: "إبراهيم دياز هو لاعب في ريال مدريد منذ يناير 2019 وفاز بالفعل بدوري واحد وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة مع نادينا، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر 2020، بعد حفل التقديم، سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام".

وخاض براهيم دياز فترته في ميلان، لعب دياز 124 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 18 هدفا وصنع 15 أخري، وتلقى 12 بطاقة صفراء.

أرقام براهيم دياز في موسم 2022-2023

ساهم براهيم دياز في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من 43 مباراة خاضها مع النادي اللومباردي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ويلعب الأخير مع "الروسونيري" على سبيل الإعارة من ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2025.

من المنتظر أن يتواجد دياز في معسكر منتخب المغرب الفترة المقبلة إستعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 17 يونيو المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".