ضبط 293 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنن خلال24 ساعة من ضبط(293) قضية مخدرات ، (168)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (83289) حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (293) قضية مواد مخدرة.

ضبط 318 متهماً بحوزتهم مخدرات

بإجمالى (318) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,310كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,780 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (21,501 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (19,500 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (1,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,153 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (250جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام ).

عدد (8024) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (168قطعة سلاح نارى بحوزة137متهم).. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية.

(30) بندقيةخرطوش.

(7) طبنجات.

(112) فرد محلى.

(381) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(190) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83289) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(347) حكم جناية.

(26667) حكم حبس جزئى.

(4416) حكم حبس مستأنف.

(41061) حكم غرامة.

(10798) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت(20) متهم إرتكبوا (27) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالف تم ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين تم فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.