بايدن: الريادة في التعليم مفتاح القوة على مستوى العالم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الريادة في التعليم هي مفتاح القوة على مستوى العالم خاصة في ظل منافسة الدول الأخرى في عدة مجالات .

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال بايدن في تصريحات خلال زيارته لولاية نورث كارولاينا، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية "أي بلد يتفوق علينا في التعليم سوف ينافسنا، ونحن في منافسة لا تصدق مع عدة بلدان في جميع المجالات اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

وأضاف "أن شركات الرقائق الإلكترونية تستثمر مليارات الدولارات في ولاية نورث كارولاينا"، مشيرا إلى أن هذه الشركات تستثمر أكثر من 30 مليارا كما أنها توفر فرص عمل.

بايدن ينفي التواطؤ مع وزارة العدل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.

ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلاً "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك".

يتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.