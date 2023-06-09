بايدن يرفض التعليق على الاتهامات الأخيرة المُوجهة لترامب

أكد الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، أنه يرفض التعليق على توجيه الاتهام للرئيس السابق، “دونالد ترامب”، في قضية احتفاظه بوثائق سرية، قائلاً "ليست لدي أي تعليقات".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، كانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون قد أكدت في وقت سابق أن وزارة العدل الأمريكية لم تبلغ بايدن مُسبقًا بتوجيه الاتهامات لترامب.

ووجهت إلى ترامب اتهامات مُتعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا.

ترامب يرفض الاتهامات المُوجهة إليه:

ورفض ترامب الاتهامات المُوجهة إليه، مُعتبرًا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية، وانتقد الرئيس جو بايدن.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه تم إخطار محاميه بتُهم حيازة وثائق سرية، وسيتم استدعاؤه إلى المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء المُقبل.

وكتب ترامب على حسابه في موقع Truth Social: "أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محاميي أنه تم توجيه تُهم إليّ، على ما يبدو بسبب خدعة صناديق (الوثائق)، على الرغم من أن جو بايدن لديه 1850 صندوقًا في ديلاوير، والحي الصيني بالعاصمة، وفي بنسلفانيا، وتناثرت الوثائق في جميع أنحاء أرضية المرآب حيث توجد سيارته الكورفيت، والتي يتم تأمينها فقط من خلال باب مرآب رقيق، ومفتوح مُعظم الوقت".

وأضاف: "لقد تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء، الساعة 3 مساء، لم أعتقد أبدا أنه من الممكن أن يحدث مثل هذا الشيء لرئيس سابق للولايات المتحدة، والذي حصل على أصوات أكثر بكثير من أي رئيس حالي في تاريخ بلادنا، ويقود حاليًا إلى حد بعيد جميع المُرشحين، من الديمقراطيين والجمهوريين في استطلاعات انتخابات الرئاسة لعام 2024".

واختتم الرئيس الأمريكي السابق قائلًا: " أنا رجل بريء! إنه بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية. نحن دولة في حالة انحدار خطير وسريع، لكننا معًا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ترامب إلى أن الاتهامات استندت إلى وثائق سرية صادرها عُملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش عقار مار إيه لاغو في فلوريدا.

ووفقًا لمراسل قناة ABC جوناثان كارل، ستُوجه السُلطات الأمريكية سبع تهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة سير العدالة ضد الرئيس السابق.