فضيحة كُبرى تضرب نجل بايدن.. تسريب مجموعة جديدة من الصور

ضربت فضيحة كُبرى نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن انتشرت مجموعة جديدة من الصور المُسربة الفاضحة لهانتر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "nypost" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم العثور على الصور في حاسوب محمول كان بايدن الابن، على ما يبدو، قد أرسله إلى متجر لإصلاح الأجهزة في ولاية ديلاوير، قبل حصول وسائل الإعلام عليه عام 2020.

وتتضمن المجموعة حوالي 10000 صورة، وهي مزيج من الصور العائلية ولقطات عارية لهانتر في غرف الفنادق، مُحاطًا بالمُخدرات والنساء العاريات.

تفاصيل الصور الذي يظهر في هانتر بايدن:

ويظهر بايدن الابن “هانتر”، البالغ من العُمر 53 عامًا، في إحدى الصور إلى جانب امرأة تُغطي الوشوم أجزاء من جسدها، وترتدي ملابس داخلية مُغرية.

وفي صورة أخرى يظهر عاريًا تمامًا خلف مكتب في فندق مع امرأتين غامضتين، إحداهما عارية والأخرى مُستلقية على السرير.

وفي صورة أخرى، يظهر هانتر، الذي اعترف بأنه عانى لسنوات من إدمان الكوكايين، وهو يُوجه قلم تدخين الماريجوانا نحو عدسة الكاميرا.

وتضمنت الصور المسربة، التي يرجع تاريخها إلى ما بين 2008 و2019، العديد من اللقطات العائلية، بما في ذلك العديد من الصور صحبة والده.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن النيابة العامة الأمريكية قريبة من البت في مسألة توجيه أوعدم توجيه التُهم إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه عقد الأسبوع الماضي لقاء بين فريق المحامين لهانتر بايدن والمدعي العام في ولاية ديلاوير، ديفيد وايس، الذي يُشرف على التحقيقات الجنائية في قضية بايدن.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن وايس قريب من اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام الرسمي إلى هانتر بايدن، لكنها لم تُحدد أي مواعيد.

ورجحت المصادر تعثر التحقيقات قبل اتخاذ القرار، والتي كانت مُستمرة منذ عام 2018، وتُجري ببطء.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق على الموضوع، وطلبت توجيه الأسئلة بهذا الصدد إلى وزارة العدل.

ويشتبه هانتر بايدن بالتهرب الضريبي وتقديمه معلومات كاذبة أثناء شرائه سلاحًا ناريًا.

وقد أفادت مصادر أمريكية بأن المدعين الفدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتُهمة تتعلق بشراء سلاح.