أليجري يشعل صراعًا جديدًا بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

تعيش الكرة السعودية طفرة كبيرة للوصول بدوري روشن إلى قمة الدوريات العالمية حول العالم، فتتسلح الأندية بصفقات من العيار الثقيل من مختلف الدوريات بجانب قرار خصخصة بعض الأندية وتحويلها إلى أندية شركات مثل الاتحاد والنصر والهلال بالإضافة إلى أهلي جدة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 فى القطاع الرياضي.

اقرأ أيضًا..

صراع الهلال والنصر للتعاقد مع أليجري:

ويدخل مسؤولو نادى الهلال في صراع مع نظيره النصر من أجل إبرام التعاقد مع أليجري، المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي، لتولى القيادة الفنية لإحداهما فى الدوري السعودي.

ويستعد الهلال السعودي لإبرام صفقات عدة خلال الميركاتو المقبل لتدعيم صفوف الزعيم ورجوعه للمنافسه على لقب دوري روشن، ومن ثم حصد العديد من البطولات بعد الإخفاق الأخير في السنوات الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يدعم النصر صفوفه بصفقات على أعلى مستوى من مختلف الدوريات العالمية لحصد اللقب الغائب عن جدران العالمي بعد الإخفاق الموسم المنقضي وتتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي بعد مشوار طويل.

وأنهى الهلال تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الزعيم، وتولى نجله إيميليانو، المدرب المساعد، دفة الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.

كما قررت إدارة النصر توجيه الشكر للمدير الفني رودي جارسيا، ليتولى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مهام الفريق لنهاية الموسم.

تعاقد يوفينتوس مع أليجري الولاية الأولى:

وقامت إدارة يوفينتوس الإيطالي في 16 يوليو 2014، بتعيين أليجري كمدرب جديد للسيدة العجوز، ليحل محل أنطونيو كونتي الذي استقال في اليوم السابق.

أرقام قياسية ليوفنتوس مع أليجري:

وقد رحل أليجري عن يوفنتوس عام 2019 بعد تحقيقه نسبة فوز تخطت الـ " 70.48٪ "، وهي الأعلى في تاريخ يوفنتوس حتى الآن.

تعاقد يوفينتوس مع أليجري الولاية الثانية:

وعاد أليجري لصفوف يوفنتوس في يوم 28 مايو لعام 2021، بعد عامين من الابتعاد عن الإدارة الفنية للفريق، ليحل محل أندريا بيرلو المُقال بعقد مدته أربع سنوات.

وفى سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة اجتماعًا لفهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، ووليد بن طلال مع مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي شهدت الحديث عن إبرام بعض الصفقات بين الطرفين وجرى الحديث حول كل من نجولو كانتي وروميلو لوكاكو.

لوكاكو في حيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا:

يذكر أن لوكاكو يلعب لإنتر ميلان على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، ويرغب النيراتزوري في إعادة شراء اللاعب مستقبلًا قبل العودة للبلوز، أو الانتقال للدوري السعودي.

من المقرر أن يلعب إنتر ميلان بقيادة لوكاكو أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد أتاتورك الأولمبي في تركيا.