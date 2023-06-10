انفجار بمصنع للصواريخ بضواحي أنقرة ووفاة 5 أشخاص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، وفاة 5 أشخاص جراء انفجار وقع بمصنع للصواريخ والمتفجرات بضواحي العاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن الانفجار أسفرعن وفاة 5 أشخاص وتم فتح تحقيقات قضائية وإدارية للوقوف على ملابسات الحادث.. حسبما أوردت صحيفة "صباح" التركية على موقعها الإلكتروني.

وتصاعد الدخان فوق المصنع، وسمع صوت انفجاري في الأماكن المجاورة، وتم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.

وقال حاكم أنقرة، واصب شاهين، إنه في حوالي الساعة 8.45 صباحًا، وقع انفجار نتيجة تفاعل كيميائي، وتوفي 5 أشخاص، فيما لم يصب أحد.

ضربة روسية تلحق أضرارًا بمطار عسكري:

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلجرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضًا أضرارًا بثمانية منازل ومركبات عدة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنًا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصًا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصًا من المبنى.

8 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجومًا بالطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وكروز من نوع إسكندر، مشيرة إلى أن تعرض منطقتي أوديسا وخاركيف للهجمات.

وقالت إنه في المجموع، تم إطلاق 8 صواريخ من مختلف الأنواع و35 طائرة بدون طيار على البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية من الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

وأضافت أن قوات ووسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق مسؤولية القيادة الجوية "الشرقية" و"الوسطى" و"الجنوبية"، بالتعاون مع الدفاع الجوي للعناصر الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية، قامت بتدمير صاروخين و20 طائرة مسيرة هجومية.

وأوضحت أن الهجوم استمر من الساعة 11:00 مساءً من 9 يونيو إلى 5:00 صباحًا في 10 يونيو 2023.

روسيا تعترض صاروخين على القرم:

قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين باليستيين من نوع "غروم-2" أطلقتهما القوات الأوكرانية، من دون أن تقع إصابات، أو أضرار مادية.

وكتب أكسيونوف في قناته على تلغرام "في الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين من نوع غروم -2 أطلقتهما القوات الأوكرانية"، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد أن الهجوم لم يسفرعن سقوط ضحايا أو جرحى، كما أنه لم يتسبب في وقوع أضرار مادية، ودعا السكان إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها شبه جزيرة القرم لهجوم بصواريخ "غروم-2" في 6 مايو الماضي.