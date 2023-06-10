السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير التموين  يرد على تعثر توريد القمح المستورد

احتياطي القمح يكفي 5.9 شهر وارتفاع التوريد المحلي إلى 3.44 مليون طن

الدكتور علي المصيلحين
الدكتور علي المصيلحين وزير التموين

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر و أن  حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.

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و ردا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة  التى رسي عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد  قال وزير التموين  إن الشركة ملتزمة بالتوريد وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي مضيفا إنها كلها مناشئ مقبولة ،ولفت إلى أنه ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح.


جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي المقام في منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس على مساحة  10 أفدنة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى للمشروع القومي لانشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية لتأمين مخزون من السلع الأساسية تامة الصنع الخاصة بالوزارة، لفترات أطول ولتقليل الفاقد .


وأضاف أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريا،لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا.


وأوضح أن مدة انشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم اقامته و ادارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن .

  من جانبه قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إنه سيتم إزالة كافة العقبات التى تعيق تنفيذ المشروع، منوها بأنه سيتم تعيين مسؤول من المحافظة لمتابعة مراحل التنفيذ.


وأضاف أن مخزن يقع في منطقة استراتيجية فهو قريب من 3 مؤانى بالإضافة إلى قربه من طريق السخنة الذي يتم تطويره ،كما تعمل المحافظة حاليا على تطوير المنطقة المقام عليها المخزن.


 

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