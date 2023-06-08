إقامة 5 شوادر لبيع الخراف الحية بالبحر الأحمر وتوفير 8 ذبائح يوميًا بالمحافظة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية بالمنافذ حيث يتم ضخ 31 صنفًا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

الدعم الإضافي

وأكد الوزير أن هناك توجيهات إلى شركتي الجملة (العامة والمصرية) لمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريًا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

الشركة المصرية لتجارة الجملة

من جانبه أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمنافذ استعدادًا للعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة 5 شوادر لبيع اللحوم والخراف الحية بمحافظة البحر الأحمر في عدة مدن بجانب فروع الشركة المصرية، موضحًا أن الشركة تستهدف إقامة شادر كبير لعيد الأضحى المبارك في مدينة الغردقة والذي يمكن للمواطنين من خلاله شراء الخراف أو العجول التي سيتم طرحها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال عاطف إن الشركة المصرية لتجارة الجملة، قامت بافتتاح 2 هايبر ماركت في حلايب وآخر في أبو رماد باستثمارات 6 ملايين جنيها للمنفذ الواحد، ويتم من خلالهما ضخ سلع حرة بقيمة 3 ملايين جنيه شهريًا لكل منهما.

وكشف عن أن محافظة البحر الأحمر قامت بتخصيص قطعة أرض على مساحة 3 آلاف متر مربع في الغردقة لإقامة هايبر ماركت جديد ويتم حاليًا الإنتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة له ثم البدء في تنفيذه.

من جهته قال عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة البحر الأحمر خلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي بوزارة التموين على المنافذ السلعية في المحافظة، أنه يوجد في كل مدينة من مدن المحافظة هايبر ماركت ومخزن جملة، مشيرًا إلى وجود 24 فرعًا على مستوى المحافظة منهم 7 مميكن "هايبر ماركت"، و7 أفرع جملة، و10 تجزئة، مؤكدًا أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تضخ السلع التموينية بقيمة 13 مليون جنيه شهريًا وذلك من خلال منافذ جمعيتي وبدالي التموين، إضافة إلى 3 سيارات متنقلة حمولة 1.5 طن للسيارة الواحدة، كما أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر لكافة السلع.

وأضاف حسين أنه يتم شهريًا ضخ 150 طن زيت تمويني و150 طن زيت حر، إضافة إلي 120 طنًا أرز تمويني وحر، وكميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، مشيرًا إلي أنه يتم استلام 12 ذبيحة ماشية في الاسبوع الواحد ، والتي يتم الحصول عليها من المجزر الآلي بسفاجا.

بينما قال الشاذلي محمود وكيل مديرية تموين البحر الاحمر، أنه يتم التعاون مع الغرفة التجارية في البحر الأحمر لإقامة معارض سلعية مثل أهلا رمضان والذي يمتد حتي عيد الاضحى المبارك، ويتم من خلاله توفير اللحوم والأضاحي للمواطنين.

وكشف محمود عن ضخ نحو 8 ذبائح ماشية يومياً بالمنافذ توفر 3 أطنان من اللحوم مع تحديد 2 كيلو حد أقصي للمواطن بسعر 195 جنيها للكيلو، حتي يتسني تلبية كافة الاحتياجات لمنع التلاعب، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة معدلات الضخ اليومية خاصة مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلي السوق المحلي.

وأوضح محمود أنه تم استلام نحو 5 أطنان لحوم برازيلي مجمدة وضخها بالمنافذ في البحر الأحمر بسعر 160 جنيهًا للكيلو، وكذلك الدواجن المستوردة بسعر 85 جنيها للكيلو، مشيراً إلي أنه سيتم الحصول على حصة من رؤوس الماشية القادمة من جيبوتي لطرحها بالمنافذ أيضا ،مع العلم ان محافظة البحر الأحمر بها 120 منفذًا تموينيًا ما بين بدالين، وفروع جمعيتي، بجانب منافذ الشركة المصرية للجملة، مؤكدًا أن جميع السلع الأساسية متوافرة بمدن المحافظة من رأس غارب وحتي حلايب مع انتظام الضخ بالمنافذ حتي تكون متوافرة للمواطنين، لافتًا إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 75 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 250 ألف مواطن.



وفيما يتعلق بالمخزون السلعي أوضح حسن، أنه يتم الاحتفاظ بمخزونات من السلع الأساسية لعدة أشهر نظراً لطبيعة المحافظة كونها بعيدة عن مناطق الإنتاج.

ولفت وكيل مديرية تموين البحر الأحمر إلى أن المحافظة بها 7 إدارات تموينية يتبعها 7 مكاتب تموين و3 مراكز خدمة مطورة، وجارِ تطوير مراكز خدمة بقري أبو رماد، ومرسي علم، والغردقة كما يوجد بالمحافظة 6 صوامع قمح بميناء سفاجا بسعة إجمالية 100 ألف طن يتم من خلالها استقبال الكميات المستوردة وتوزيعها علي باقي المحافظات وفقًا لجداول منتظمة، مشيرًا إلى أن معدل الطحن اليومي من القمح يصل الي 86 طنًا ينتج نحو 80 طنا دقيق عبر مطحن خاص .

وأضاف محمود، أنه يتم يوميًا إنتاج نحو 6 ملايين رغيف خبز مدعم من خلال 122 مخبز بلدي مدعم، منهم 70 مخبزًا يعملون بالغاز الطبيعي في رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجارٍ تحويل الباقي فور دخول الغاز الطبيعي إلي المناطق الواقعة في نطاقها.