السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فان دايك يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، إلى أن فان دايك أصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

وارتبط اسم المدافع الدولي الهولندي بالانتقال إلى النصر السعودي ليزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لتأكيدات موقع ترانسفير ماركت.

وشارك فان دايك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

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