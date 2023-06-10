السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

كشف ملابسات اختطاف طفلة في الأقصر

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب ابنته (طالبة) عن مسكنهما.

 أثناء قيامها باللهو أمامه وفى وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله مزارع مقيم بذات الناحية على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "مُحدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقته. 

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أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما واقعة إختطاف المجنى عليها مُستخدمان فـى ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما "تم ضبطها" بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق صراحها، وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة أفادوا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل إحدى السيدات مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية (أمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة)، وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بتاجر منشطات محظورة

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لحيازته كميات من المنشطات المحظور تداولها بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.​

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه يعمل مندوب توصيل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولضبط المُخالفين والمُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ويشن رجال الأمن يومياً حملات أمنية مُكبرة بهدف ضبط المُخالفات المُختلفة في كافة نشاطات الحياة اليومية، ويأتي ذلك في إطار السعي العام لمُجتمع أكثر أمناً، وينعكس ذلك بالإيجاب على الوطن والمواطنين. 

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