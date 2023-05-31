اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. دماء أبناء المملكة الأغلى في بورصة مساوامات الفدية

أثار حادث اختطاف مواطن سعودي في لبنان، ضجة واسعة في السعودية وبيروت وأعاد الأذهان لحوادث اختطاف مواطنين سعوديين في لبنان، إذ تعددت حوادث اختطاف أبناء المملكة في سويسرا الشرق.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. مايو 2023

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن المواطن السعودي، اختطف في بيروت، وتعتبر هذه الواقعة، تمس بالعلاقات بين لبنان والسعودية، وذلك بعد أن أكدت السفارة السعودية في لبنان حدوث الواقعة.

وتابع وزير الداخلية اللبناني، نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، والوزارة على تواصل بأدق التفاصيل مع وليد البخاري، السفير السعودي في لبنان.

الحادث يمس العلاقات السعودية اللبنانية

وكتب مولوي في تغريدة على تويتر أن "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا"، مؤكداً أن سلطات البلاد تعمل "دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".

اختطاف مواطن سعودي في لبنان

400 ألف دولار فدية

وكشفت المعلومات الأولية تشير إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

تحرير السعودي المختطف

وتمكن مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، من تحرير المخطوف السعودي م. المطيري وضبط المتهمين في منطقة البقاع قرب الحدود السورية.

وأفاد الجيش اللبناني، أن المواطن السعودي، بات الآن في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل (البقاع)، كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان

وتوجه السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد الجيش.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. يوليو 2022

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني، نفذ عملية مداهمة في مدينة بعلبك، على خلفية اختطاف رجل أعمال سعودي.

وأوضحت قناة الجديد أن "قوة من الجيش اللبناني داهمت، حي الشراونة في مدينة بعلبك

على خلفية خطف رجل الأعمال السعودي "ح ش" الذي استدراج أمس إلى بعلبك بهدف شراء قطعة أرض".، وصادرت القوة المداهمة كمية من الأسلحة والذخائر.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. نوفمبر 2017

أعلنت السفارة السعودية في لبنان عن اختطاف مواطن سعودي أمام منزله في العاصمة بيروت، فيما تتواصل مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات للإفراج عنه دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إن زوجة المختطف تلقت اتصالا من مجهولين أبلغوها بطلب فدية قدرها "مليون دولار" من أجل الإفراج عنه.

وأعلن مسؤولون بالشرطة اللبنانية الجمعة أن مواطنا سعوديا فقد بالبلاد وثمة عمليات بحث جارية للعثور عليه.



اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. ديسمبر 2010

أعلن السفير السعودي في بيروت على عسيري، أن مواطنًا سعوديًا اختطف أثناء وجوده في لبنان، على أيدي عصابة محلية طالبت ذويه بدفع فدية مقدارها 120 ألف دولار أمريكي.

وقال السفير السعودي " إن السفارة تلقت بلاغاً من ذوي المختَطَف، فأبلغت السلطات الأمنية في لبنان عن الحادثة، وتم تشكيل فريق تحقيق من قِبل السفارة والسلطات الأمنية اللبنانية، للبحث عن المواطن والتوصل إلى الجناة".

وأفادت وسائل الإعلام أن المواطن المخطوف من سكان محافظة حفر الباطن بشمال المملكة، وقد سافر إلى لبنان لقضاء إجازته.