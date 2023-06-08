ضبط المتهمين بمحاولة اختطاف تاجر سيارات بالقاهرة.. صرخة كشفت المستور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة محاولة اختطاف تاجر سيارات بالقاهرة لمساومته، وتحديد وضبط مرتبكى الواقعة، تحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (تاجر سيارت – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه" بدائرة القسم، فوجىء بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا بإستيقافه وإستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى إستغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

التحريات الأولية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"، ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة".

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإتفاقهم فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلاً طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى السيطرة على مشاجرة بالسلام وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل خردة بحوزته "فرد خرطوش" - نجل شقيقه - وصديقه "عامل خردة"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثان ( طالب "مصاب برش خرطوش" - شقيق والدته مقيمان بمحل البلاغ )، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهما حول شراء "خاتم" خاص بأحد الأشخاص من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب واستخدام أحد الأشخاص من الطرف الأول "السلاح المضبوط بحوزته" مما نتج عن ذلك إصابة الطالب من الطرف الثانى المنوه عنها، وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح متفرقة بالجسم تصادف تواجدهما بمحل الواقعة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

