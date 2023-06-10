سائق وعامل يطلقان النار على ابنة عمهما بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل في بداية العقد الخامس من العمر تقيم بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابة بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليها سائق ونجل عمومته بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابتها بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول ناجحة . ن . م . ا 42 سنة ربة منزل تقيم بناحية الساحل بحري دائرة المركز مصابة بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصابة إتهمت كل من "عبد الله . ح . م . ع" 19 سنة سائق ونجل عمومته "حاتم . ع . ع . م" 19 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.



تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .