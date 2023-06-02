اصطدام قطار بـ"توك توك" ..ينهي حياة 6 مواطنين في البحيرة

اصطدام قطار بـ"توك توك" ..لقى 6 أشخاص مصرعهم ، اليوم الجمعة ، إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" أثناء عبورة شريط السكة الحديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

تفاصيل إصابة 6 أشخاص بحادث توك توك بالقطار البحيرة

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، تم نقل الجثامين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتبين من الفحص ؛ تصادم قطار بـ"توك توك" بمزلقان الرورية كوم أمبو التابع لمركز أبو المطامير.

وخلف الحادث عن وفاة 6 أشخاص وهم أحمد عوض عبد الهادى ودعاء سامح الشبراوى 25 سنة، وأسماء سامح الشبراوى 27 سنة، وعبد الرحمن محمد صبحى 6 سنوات، وخليفة خميس ضيف الله 57 سنة، ومحاسن صلاح الدانونى 62 سنة

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 17 شخصا بالاختناق

وقد تعرض 17 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع لفرز العنب بمركز النوبارية بها مواد خام وعبوات غذائية.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.

العثور على جثتي شابين بقنا

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي شابين عثر عليهما في ظروف غامضة بقرية بشلاو التابعة جنوب مركز نقادة بقنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شابين بهما طلقات نارية بقرية بشلاو جنوب مركز نقادة في قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما جاري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة.