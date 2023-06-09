الأهلى يقنع أحمد حجازي بالعودة لصفوفه

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من أجل إقناعه للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد حجازي تلقى اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأبلغه بأن باب النادي مفتوحا لضمه حال عودته إلى مصر".

وأضاف شبانه : "هناك بعض الأحاديث حول إصابة حجازي وغيابه لفترة عن الملاعب، بعدما قدم مستوى مميز مع اتحاد جدة، وتوج بلقب الدوري السعودي".

رحلة حجازي بعد الرحيل عن الأهلى

ورحل أحمد حجازي عن صفوف الأهلى موسم 2018 ، لينضم الفرعون المصري إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة ، ثم بعدها إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي والذي تألق معه مؤخرًا ونجح في التتويج بالثنائية الدوري وكأس السوبر.

الإصابة تهدد مستقبل أحمد حجازي مع اتحاد جدة

وأصبح الدولي المصري أحمد حجازي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مهددًا بالرحيل عن العميد وذلك في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخًرا والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة وهو ما قد يجبر إدارة النمورعلى التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.

ولم يشارك أحمد حجازي في لقاء الجولة الأخيرة في الدوري السعودي التي جمعت فريقه مع الطائي ،ويعتبر أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي الاتحاد السعودي خلال الموسمين الماضيين.

وينتهي عقد حجازي مع اتحاد جدة موسم 2026 ، ونجح في التتويج مع الفريق خلال هذا الموسم بكاس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي.

ترتيب اتحاد جدة في الدوري

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023 وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه النصر السعودي.

وخلال هذا الموسم حقق لاعبو العميد الفوز في 22 مباراة مقابل التعادل في 6 لقاءات ، بينما تلقي الفريق هزيمتين فقط منذ انطلاق مسابقة الدوري .