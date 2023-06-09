بايرن ميونخ يحسم أولى صفقاته بالميركاتو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن أولى صفقاته الصيفية، بشكل رسمي اليوم الجمعة، ليبدأ الميركاتو بشكل مبكر.

وتعاقد بايرن ميونخ مع نجم فريق لايبزيج في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه في الصيف.



لايمر



وتابع النادي البافاري، في بيانه الرسمي، أنهم تعاقدوا بشكل رسمي مع النجم النمساوي كونراد لايمر لاعب فريق لايبزيج.

أضاف نادي بايرن ميونخ في بيانه، أن سيحلق كونارد لايمر بزملائه السابقين في لايبزيج مارسيل سابيتزر ودايوت أوباميكانو ثنائي بايرن ميونخ.

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في الموسم المنقضي بعد صراع شرس مع بوروسيا دورتموند، ليتفوق الاول بفارق الأهداف، ويحصد اللقب.

وتوج فريق لايبزيج بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة النهائية.



بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني

بدأت إدارة بايرن ميونخ الألماني تحركاتهما من أجل إعادة هيكلة فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري والبحث عن عروض جيدة لبيع بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات النادي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية موثوقة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي بايرن ميونخ تبحث عن بيع اللاعب السنغالي الدولي "ساديو ماني" إلى أحد الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماني خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل، وذلك لعدم قدرته على التكيف مع الفريق وتقديم المستوى المنتظر منذ قدومه فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين.

ويحظى ساديو ماني باهتمام بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين الذين يستهدفون تدعيم صفوفهم بصفقات عالمية مميزة استعدادًا للموسم الكروي الجديد في ظل الصفقات الكبيرة التي يتم عقدها هذا الصيف.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما والتوصل لاتفاق نهائي من نجولو كانتي، كما نجح النصر مسبقًا في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى دخول ساديو ماني حسابات إدارة النصر في الصيف الجاري، حيث يبحث العالمي عن دعم جديد بجوار رونالدو أملا في تحقيق لقب الدوري الموسم المقبل واستعدادًا للبطولة العربية.