أحمد عيد عبدالملك: ركلات الترجيح ستحسم مواجهة الأهلي والوداد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان من الممكن أن يؤازر فريق الأهلي قبل السفر للمغرب، وكانت ستكون بادرة جيدة من جانبه.

وقال عيد عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر قد يبدأ المباراة بنفس استراتيجية لقاء الرجاء في المغرب، لكن هناك فارق أن الوداد لديه خبرات وخاض عدة نهائيات في السنوات الأخيرة، ولكن الأهلي دخل ملعب الرجاء بعد نصف ساعة، لكن النتيجة كانت تقدم الأهلي بهدفين في القاهرة بالاضافة لاضاعة ركلة الجزاء".

وأضاف: "هناك أمور طبيعية في الكرة، منها لاعبين تكون بعيدين عن الفورمة في المباراة، لا يوجد فروق فنية بين لاعبي الأهلي وأي تغييرات في التشكيلة لن تؤثر على الأداء".

وأكمل: "ادارة الوداد تحاول تحفيز اللاعبين بالمكافآت المالية، كذلك زيارة فوزي لقجع ووليد الركراكي للوداد، وهم نجحوا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والوداد سنويا يقوم بتغيير العديد من اللاعبين ويوافق على احترافهم خارجيا".

وأتم: "أتوقع فوز الوداد 2-1، واللجوء لركلات الترجيح".

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعباً للسفر للمغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو – أحمد عبد القادر. خط الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – محمد شريف.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الإياب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني.