البنك الأهلي يسعى لاستغلال الاتحاد والابتعاد عن خطر الهبوط

يلتقي اليوم الجمعة فريقي البنك الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الطرفين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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انتهت مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الدور الأول بفوز الفريق السكندري في لقاء مثير انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدفين لزعيم الثغر، سجل الاهداف مابولولو و المدافع محمود علاء و أوستين اموتو لسيد البلد، ناصر منسي و مورو سالفيو للبنك، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الاتحاد والبنك.. مواصلة الانتصارت أو الهزائم

يسعى البنك الأهلي لاستغلال الهزائم المتكرره للاتحاد مؤخرًا في بطولة الدوري الدوري لأجل خطف الثلاثة نقاط من الاسكندرية، و الابتعاد عن خطر الهبوط قليلًا قبل الجولات الختامية من عمر مسابقة الدوري.

بينما يريد الاتحاد استغلال إقامة المباراة على ملعبه ليصالح جمهورة بتحقيق الانتصار رقم 13 في الموسم الحالي، خسر الاتحاد المباريات الأربعة الاخيرة على التوالي أمام أندية إنبي والمصري البورسعيدي وبيراميدز والزمالك على الترتيب.

موقف الاتحاد والبنك في جدول الترتيب

على الجانب الأخر حقق البنك الأهلي الانتصار في أخر ثلاثة مواجهات على التوالي على حساب اندية الاسماعيلي و أسوان و الداخلية على الترتيب، وترجع أخر هزيمة للفريق قبل 7 جولات على يد نادي الزمالك.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقطة جمعها من تحقيق الانتصار في 12 لقاء و التعادل في 4 مباريات وخسارة 13 لقاء، على الجانب الأخر ياتي فريق البنك في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، حصل عليها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 10 مواجهات وخسارة 12 لقاء.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الاسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، و تنقل مباشرة من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

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