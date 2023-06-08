الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهاتف الخطيب للاطمئنان على بعثة الأهلي في المغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

 تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ للاطمئنان على استقرار أوضاع فريق النادي الأهلي في المغرب، والذي سافر صباح اليوم لخوض مباراته مع فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته العاشرة مساء الأحد المقبل.

txt

وزير الرياضة يلتقى مهند شعبان وهنا جودة بطلا الخماسي وتنس الطاولة

txt

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز يبحثان استعدادات بطولة الفراعنة

 كما تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع السفير المصري بالمغرب السيد ياسر عثمان؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى، وذلك فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية. 
 كما تابع الدكتور أشرف صبحى التجهيزات كافة المتعلقة باستضافة وإقامة فريق النادى الأهلى في المغرب.

 وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لفريق النادي الأهلي وتحقيق الفوز فى مبارياته تأكيدًا لريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.
 ولفت الوزير إلى متابعته الدورية مع جميع الفرق المصرية التي تمثل مصر بالخارج، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية في بورسعيد

وزير الرياضة يهنيء المنتخب المصري للإعاقات الذهنية لإنجازاتهم في بطولة فرنسا

أحمد حسن: مبادرة جديدة لدعم كرة القدم المصرية والتخفيف عن كاهل اتحاد الكرة

جمال علام: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميّا ورصدنا اللاعبين الموهوبين لضمهم للمنتخبات

أشرف صبحي: مبادرة دعم الكرة المصرية تضع معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات

الجريدة الورقية