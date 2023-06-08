وزير الرياضة يهاتف الخطيب للاطمئنان على بعثة الأهلي في المغرب

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ للاطمئنان على استقرار أوضاع فريق النادي الأهلي في المغرب، والذي سافر صباح اليوم لخوض مباراته مع فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته العاشرة مساء الأحد المقبل.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع السفير المصري بالمغرب السيد ياسر عثمان؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى، وذلك فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية.

كما تابع الدكتور أشرف صبحى التجهيزات كافة المتعلقة باستضافة وإقامة فريق النادى الأهلى في المغرب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لفريق النادي الأهلي وتحقيق الفوز فى مبارياته تأكيدًا لريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى متابعته الدورية مع جميع الفرق المصرية التي تمثل مصر بالخارج، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.