وزير الرياضة يلتقى مهند شعبان وهنا جودة بطلا الخماسي وتنس الطاولة

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تتويجه بذهبية بطولة نهائي كأس العالم بتركيا وتأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بتأهل اللاعب مهند شعبان إلي أولمبياد باريس، مثنيا على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب في البطولة، وأكد ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي أبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل الدولية، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

واكد وزير الشباب والرياضة ان اللاعب مهند شعبان سوف سيكون في خطة الوزارة في برنامج رعاية الابطال حتي اوليمبياد باريس 2024، وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لابنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

وعلي صعيد اخر، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة هنا جودة، بطلة مصر في تنس الطاولة لبحث استعداداتها الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واكد وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وكانت البطلة المصرية هنا جودة حصلت مؤخرا على الميدالية الذهبية ولقب بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة التى اقيمت في كينيا مايو الماضي.

حضر اللقاء المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.