وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز يبحثان استعدادات بطولة الفراعنة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث استعدادات بطولة الفراعنة للجمباز، بحضور الدكتور إيهاب أمين،رئيس الاتحاد المصري للجمباز، الدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والدكتورة نهي عبد الوهاب،رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري للجمباز.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب برئيس الاتحاد الدولي للجمباز في مصر؛ مشيرًا إلى أن رياضة الجمباز في مصر تشهد طفرة رياضية وإنشائية، كما يستمر أبطال مصر في حصد الألقاب العالمية، وذلك لما تحظي به مصر من دعم كبير ومساندة وتوفير كل فرص النجاح للنهوض بهم، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة اللاعبين والدولة المصرية لتطوير الرياضة فيها.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر بها صالات جمباز مجهزه علي اعلي مستوي في مختلف الاندية؛ وان رياضة الجمباز تحظي باقبال من جميع الفئات العمرية في مصر، ليس فقط في محافظة القاهرة، ولكن في المحافظات الأخرى.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز

واختتم وزير الرياضة حديثة، قائلا: "نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجمباز؛ حيث وجدنا العديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها مع توافق في الرؤى والأفكار، ونطمح في المزيد في المستقبل لتطوير الرياضة في مصر".

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز

وأعرب موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، عن انبهاره بمدى التطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر، من طفرة إنشائية للبنية التحتية من ملاعب وأندية وصالات للجمباز حيث انه قام بزيارة لاندية نادي النادي وانبهر بصالات الجمباز بها من حيث التجهيزات واعداد وتنوع المتدربين بها.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى تفهمه لسبب رغبة مصر في التقدم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية؛ حيث وجد خطة جادة وموضوعة بعناية، وهو مؤشر قوي على إمكانية نجاح الملف المصري في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2034.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز

وأثني رئيس الاتحاد الدولي على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة الرياضة في مصر بصفة عامة والجمباز بصفة خاصة، مؤكدا أنه يتابع ما يحدث في مصر من عوامل جذب عديدة لممارسة الرياضة، وتنظيم بطولات دوليه علي اعلي مستوي بالاضافة الي تنظيم الاحداث والفعاليات الرياضية.

جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في جولة تفقدية بمقر الوزارة والحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، والتي تقام على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.