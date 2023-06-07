كريم بنزيما يُضئ ملعب "الجوهرة".. الاتحاد يُعلن موعد تقديم النجم الفرنسي

أعلن نادي الإتحاد السعودي عن موعد تقديم الصفقة المدوية التي حسمها خلال الساعات الأخيرة بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق بعقد يمتد لموسمين مقابل 200 مليون يورو.

وكان اتحاد جدة قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع كريم بنزيما، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، حتى موسم 2026.

ونشر نادي اتحاد جدة موعد تقديم اللاعب كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، الذي أعلن فيه أن موعد تقديم كريم بنزيما وبدأ الحفل سيكون مساء غداً الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، وينطلق في تمام التاسعة الا الربع بتوقيت القاهرة على ملعب "الجوهرة" وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمشجعي النادي.

ومن المنتظر ان يصل كريم بنزيما اليوم الى مدينة جدة السعودية خلال ساعات للإنضمام لفريق الاتحاد.

كريم بنزيما بعد إنضمامه للاتحاد "أنا متحمس لأشوفكم"

عبر كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، عن سعادته بالإنضان لفريق الاتحاد وأرسل رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي، عقب إعلان انضمامه لصفوف فريق "النمور"، حتى عام 2026.

ونشر النادي الفائز بلقب دوري "روشن" عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ذو الأوصول الجزائرية ومراسم توقيع العقد.

قال بنزيمة صاحب الجذور الجزائرية باللغة العربية في الفيديو: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للمملكة العربية السعودية.

وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع اللاعب الفرنسي الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

ورحل كريم بنزيما من ريال مدريد بعدما قضى قرابة 14 عامًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، وسجل الدولي الفرنسي 353 هدفًا في 647 مباراة مع النادي الملكي وهو حامل الكرة الذهبية الحالي، وعلق بنزيما على انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي قائلًا: هناك الكثير من اللاعبين الجيدين فهناك كريستيانو رونالدو وهو الصديق الذي يوضح أن السعودية تبدأ مستقبلًا متقدمًا وأنا هنا لأفوز كما كنت أفعل في أوروبا، لقد كنت محظوظًا بالوصول إلى مستوى رائع في مجال كرة القدم وحصلت على كل ما كنت أتمنى في إسبانيا وأوروبا ويبدو أن الوقت مناسب لبدء مشروع آخر”.