آخرهم كريم بنزيما .. الدوري السعودي يستقطب كبار نجوم العالم

فشلت محاولات مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في إرجاع الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن قراره الخاص بمغادرة الفريق الملكي بختام الموسم الجاري ، وبالتالي ستصبح مباراة الجولة 38 من الليجا ضد أتلتيك بيلباو والمقرر إقامتها يوم الأحد هي الأخيرة للاعب مع الفريق الملكي.





وأشارت تقارير إسبانية أن المهاجم الدولي الفرنسي تلقى الأسابيع الماضية عرضا ضخما للغاية من قبل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين لتمثيل صفوفه بداية من الموسم المقبل على غرار زميله السابق في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو والذي انتقل إلى النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية الساعات الماضية ، إلى أن كريم بنزيما عقد جلسة مطولة أمس الأربعاء مع وكيل أعماله في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد فالديبيباس، لمناقشة العرض المقدم من قبل نادي اتحاد جدة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وبات الدوري السعودي محطة قوية الفترة الحالية لاستقطاب كبار نجوم العالم بعد التعاقد مع رونالدو ، واقتراب تعاقد الاتحاد مع بنزيما بالإضافة إلى مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي.

ويضم نادي اتحاد جدة الذي توج أخيرًا ، بلقب الدولي السعودي التاسع في تاريخه ، الثنائي المصري الدولي ، أحمد حجازي مدافع الفريق ، وطارق حامد لاعب وسط.



ومن المقرر أن يتقاضى كريم بنزيما صاحب الـ 36 عام حال نجاح انتقاله إلى الدوري السعودي راتب سنوي يقدر بـ100 مليون يورو عن الموسم الرياضي الواحد ، على أن يمتد لفترة تعاقد لمدة عامين حتى ختام موسم 2025.

أرقام بنزيما مع ريال مدريد ..

ويمتلك كريم بنزيما سجلاً مميزًا خلال مسيرته مع ناديه الإسباني ريال مدريد ، بعدما خاض مع الفريق الملكي خلال 14 موسما 647 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 353 هدفاً في كافة المسابقات التي تواجد فيها الفريق الملكي.

بالإضافة إلى صناعة 165 فرصة حاسمة.