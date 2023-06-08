بيرسي هاينز نجم Wednesday يخرج عن صمته ويصف اتهامات الاعتداء بالحملة الممنهجة

خرج الفنان العالمي بيرسي هاينز وايت نجم Wednesday عن صمته وواجه للمرة الأولي الاتهامات التي وجهت له بالاعتداء على سيدات، واصفًا الاتهامات بالحملات الممنهجة، وذلك كان بعد مرور 5 أشهر على انتشارها بمواقع التواصل الاجتماعي.

بيرسي هاينز وايت

بيرسي هاينز وايت "حملة ممنهجة من الاتهامات الكاذبة ضدي":

نشر بيرسي هاينز وايت عبر إنستجرام معلَّقًا: "في بداية هذا العام، بدأ شخص لم أقابله في حياتي حملة ممنهجة من الاتهامات الكاذبة ضدي، وبسببها تم تسريب بيانات عائلتي ووجهت تهديدات لأصدقائي، كما تم استخدام صور لي في طفولتي ومشاهد تمثيلية لتصويري كشخص سيء، وقيل أن صديقتي جين هي ضحيتي وتم تجاهلها حين صححت الاتهامات".

بيرسي هاينز وايت

بيرسي هاينز وايت "لا أقبل أن يتم تصويري كشخص مؤذ للآخرين":

أضاف بيرسي هاينز وايت قائلًا: "هذه الشائعات خاطئة ولا أقبل أن يتم تصويري كشخص مؤذٍ للآخرين ويهدر سلامتهم بطريقة إجرامية، هذه الادَّعائات الكاذبة قد تتسبب في تقليل مصداقية الضحايا، أشكر جميع الذين وقفوا معي وساعدوني على نشر الحقائق، توقفوا عن مضايقة أصدقائي وأهلي وزملائي من فضلكم".

بيرسي هاينز وايت

بينما وجهت هذه الاتهامات لبيرسي في يناير الماضي حين نشرتها مستخدمة عبر تويتر وقالت: "إنه اعتدى عليها في تورونتو وأقام حفلات خدَّر فيها القاصرات لاستغلالهن جنسيًا، ثم بعد ذلك قامت جماهير المسلسل بمطالبة منصة نتفليكس بطرد الممثل وحتى الآن يتعرض فريق العمل لانتقادات للتعامل معه، وعلى رأسهم جينا أورتيجا، بطلة Wednesday".

بيرسي هاينز وايت

مسلسل Wednesday:

من ناحية أخرى، يلعب بيرسي هاينز وايت دور "زافيير" في مسلسل Wednesday وهو أحد طلاب مدرسة نيفرمور التي تلتحق بها "وينزداي"، ويقع في حبها ولكنها تشك في تعلقه بالجرائم الأخيرة، ويتمتع بقوة خارقة تجعله يحول رسوماته إلى أجسام حقيقية.

تم تجديد Wednesday لموسم ثاني بعد نجاحه الساحق، ومن المقرر أن تكون البطلة جينا أورتيجا أحد المنتجين هذه المرة، والمسلسل من إنتاج وإخراج تيم بورتون.