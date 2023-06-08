نور إيهاب تخرج من جلدها بشخصية مختلفة في مسرحية ميمو (شاهد)

خضعت الفنانة الشابة نور إيهاب لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

نور إيهاب

نور إيهاب زهرة لامعة في سماء الموضة

خطفت نور إيهاب الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا منفوش باللون "اللبني"، ينتمي الي قصة الأوف شولدر، صمم من قماش بنقاشات ورود مختلفة، أكملت اللوك بصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

نور إيهاب

نور إيهاب تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت نور إيهاب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

مسرحية ميمو



شاركت نور إيهاب صورا عبر والتي ظهرت خلاله بعرضها المسرحي "ميمو" وذلك قبل لحظات من اسدال الستار وسط فريق عمل المسرحية لتحية الجمهور وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد رزق.

أحداث مسرحية ميمو



وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماماً عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

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نور إيهاب

من هي نور إيهاب

ولدت نور إيهاب في (2 فبراير 2003) ممثلة مصرية.

نور إيهاب

حياتها

أول ظهور لها كان في مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع داليا البحيري وخالد سرحان .ظهرت في مسلسل يوميات زوجة مفروسة 2 وكان هذا ثاني ظهور لها وقد اظهرت نور مهارتها في مسلسل أبو البنات حيث أدت دور الفتاة الشريرة الذي يختلف تماما مع الأدوار التي أدتها قبل هذا الدور مما جعل منها ممثلة تستطيع تجسيد أي شخصية.