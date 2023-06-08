الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين يلتقي رئيس دار الأوبرا لبحث سبل التعاون

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين نقابة الصحفيين ودار الأوبرا، وتم الاتفاق على صياغة بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المشتركة، لإعادة إحياء النشاطين الفني والثقافي بالنقابة واستغلال الإمكانيات المتاحة بالصحفيين ودار الأوبرا.

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توقيع البروتوكول 

ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول خلال لقاء موسع بالنقابة يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.

 

وسلم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس دار الأوبرا ، وأعلن الطرفان ترحيبهما بالتعاون المشترك بين الجانبين.

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