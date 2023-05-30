نقابة الصحفيين تُنظم حفل لتأبين الكاتب الصحفي محمد طلبة دويدار

تنظم نقابة الصحفيين، حفل تأبين الكاتب الصحفي الراحل محمد طلبة دويدار، مساء اليوم فى تمام الساعة السابعة، بقاعة طه حسين بمقرالنقابة.

مقترحات الجمعية العمومية للصحفيين

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وافقت على عدد من المقترحات التي عرضها ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وتضمنت مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي جرى الموافقة عليها:

تكليف مجلس النقابة المقبل بإعادة تقديم رؤية النقابة في الحوار الوطني متضمنا ما خلصت إليه اللجنة المشكلة، ومن ذلك إصدار قانونحرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإصلاح كل التشريعات من جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية.





تجديد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

تجديد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإحالة كل من ارتكب جريمة التطبيع الشخصي أو المهني أو النقابي للتحقيق".



صرف البدل لكل المقيدين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين "كل من يحمل كارنيه النقابة"، وذلك دون الحاجة إلى أي مستند آخر طالمامقيمين داخل البلاد، فهو مقرر لعضو النقابة وكل الجهات لا بد أن تحترم كارنيه نقابة الصحفيين.

رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي ليبلغ 2400 جنيه، على أن يُكلف مجلس النقابة المقبل مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجلالوصول إلى الحد الأدنى لكل الصحفيين.

صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين بنقابة الصحفيين

صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين بنقابة الصحفيين، إذ إن المجلس السابق اتخذ قرارًا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة بدون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانواموجودين داخل البلاد.





الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب، والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأية خطابات تخالف ذلك.





مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.

تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى 75%، لمن تقع مدته بين 5 إلى 15 عامًا، ومنيتجاوز 15 عامًا يحصل على المعاش كامل، ومنح الزملاء ذوي الهمم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة.