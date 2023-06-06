الثلاثاء 06 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بمناسبة مئوية محمد حسنين هيكل

نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل تعلنان عن دورة تدريبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية دورة تدريبية متقدمة بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل:

وتأتي الدورة في: 
«صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي»


تغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية وتشمل:
·       المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات.
·       بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات.
·       أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة.
·       تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.
·       أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية.
·       توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات.
·       توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات.
·       وعلى التوازي يتم تأهيل كل المتدرب على إعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.
فترة الدورة
تنتهي إجراءات اختيار المتدربين الخميس 22 يونيو، ويبدأ التدريب الفعلي الأربعاء 5 يوليو 2023 وتنتهي أعمال التدريب وتقييم مشروعات المتدربين الخميس 15 سبتمبر 2023
 

شروط التقدم


- أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين
- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات
- أن يتلزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب
* تمنح جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاث مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة
يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة وبرنامجها التدريبي بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 وحتى مساء الاثنين 12/6/2023. 
 

      يتم الاشتراك إلكترونيًا عبر النموذج المعد لذلك على الرابط التالي:
https://forms.gle/XFDHVSmCbgJxaukA6

الجريدة الورقية