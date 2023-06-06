نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل تعلنان عن دورة تدريبية

بمناسبة مئوية محمد حسنين هيكل

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية دورة تدريبية متقدمة بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل:

وتأتي الدورة في:

«صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي»



تغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية وتشمل:

· المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات.

· بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات.

· أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة.

· تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.

· أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية.

· توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات.

· توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات.

· وعلى التوازي يتم تأهيل كل المتدرب على إعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.

فترة الدورة

تنتهي إجراءات اختيار المتدربين الخميس 22 يونيو، ويبدأ التدريب الفعلي الأربعاء 5 يوليو 2023 وتنتهي أعمال التدريب وتقييم مشروعات المتدربين الخميس 15 سبتمبر 2023



شروط التقدم



- أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات

- أن يتلزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب

* تمنح جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاث مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة

يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة وبرنامجها التدريبي بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 وحتى مساء الاثنين 12/6/2023.



يتم الاشتراك إلكترونيًا عبر النموذج المعد لذلك على الرابط التالي:

https://forms.gle/XFDHVSmCbgJxaukA6