بمناسبة مئوية محمد حسنين هيكل
نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل تعلنان عن دورة تدريبية
أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية دورة تدريبية متقدمة بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل:
وتأتي الدورة في:
«صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي»
تغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية وتشمل:
· المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات.
· بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات.
· أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة.
· تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.
· أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية.
· توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات.
· توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات.
· وعلى التوازي يتم تأهيل كل المتدرب على إعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.
فترة الدورة
تنتهي إجراءات اختيار المتدربين الخميس 22 يونيو، ويبدأ التدريب الفعلي الأربعاء 5 يوليو 2023 وتنتهي أعمال التدريب وتقييم مشروعات المتدربين الخميس 15 سبتمبر 2023
شروط التقدم
- أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين
- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات
- أن يتلزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب
* تمنح جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاث مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة
يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة وبرنامجها التدريبي بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 وحتى مساء الاثنين 12/6/2023.
يتم الاشتراك إلكترونيًا عبر النموذج المعد لذلك على الرابط التالي:
https://forms.gle/XFDHVSmCbgJxaukA6