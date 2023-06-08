تفاصيل حريق اندلع بمستشفى شهير في الدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بمستشفى مصر الدولي في الدقي، دون وقوقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا باندلاع النيران بمطبخ مستشفى مصر الدولي.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مصر الدولي دون وقوع إصابات.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنسة مدعومة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

التحريات الأولية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة فى واقعة نشوب حريق بمستشفى مصر الدولي بالجيزة " أن النيران شبت بالمطبخ الخاص بالمستشفى ".

وأضافت التحريات أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو مصابين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعه حول حادث حريق عن اشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة.

تفاصيل حريق عدد من السيارات بجراج بالجيزة

فيما كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث اشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة.

كما استمعت إدارة المباحث بالجيزة، إلى عمال جراج ترسا المحترق بعد تفحم 7 سيارات، وقال أحد شهود العيان وهما عاملان بالجراج، قائلين أن الحريق نشب أعلى إحدى السيارات فى مظلة خوص لحماية السيارات من الشمس، وامتد الحريق للسيارات والتهم 7 سيارات فى دقائق ولم يستطيعا إيقافه حتى وصلت سيارات الإطفاء وأخمدت الحريق.

ودلت التحريات الأولية، أن النيران شبت بأرض فضاء بشارع جمال الدين المتفرع من ترسا، مستأجرة جراج، وتبين أن الأرض مملوكة لإحدى الهيئات، ومستأجرة من مقاول بغرض استخدامها كجراج للسيارات مقابل أجر، ويعمل بها عاملان.

بلاغ بنشوب حريق بالجيزة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران فى عدد من السيارات بأحد الجراجات بمنطقة ترسا فى الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.