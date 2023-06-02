حريق يلتهم منقولات حوش ومنزل بجهينة في سوهاج

شهدت قرية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج إندلاع حريق بحوش بسبب تطاير الشرر من موقد بلدي وامتد لمنزل مجاور نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحوش بناحية جهينة الغربية دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "محمد . ع . م . ع" 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وامتد لمنزل مجاور ملك "رزيق . ح . ر . ف" 49 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .



وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأول وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية ونفيا الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .