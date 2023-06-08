إطلاق منصة EEA x PepsiCo Startup Expo لبناء شراكات بين رواد الأعمال والشركات العالمية

وقعت شركة بيبسيكو مصر بروتوكول تعاون مع شركة ievents، لإطلاق منصة EEA x PepsiCo Startup Expo ، والتي تهدف إلى خلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار والخبرات المختلفة، بجانب إتاحة فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى لطرح الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل العمليات التشغيلية للشركات.

يعكس هذا التعاون حرص شركة بيبسيكو مصر على تعزيز شراكتها مع ievents وجوائز ريادة الأعمال في مصر لتقديم مختلف سبل دعم والتمكين للشركات الناشئة، حيث ان الشركة تولي اهتماماً كبيراً لملف ريادة الأعمال، إلى جانب حرصها الدائم على إطلاق البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب والشركات الناشئة، ورعاية فعاليات جوائز ريادة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بتمكين الشباب المصري.

وقع مذكرة التفاهم محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا، والسيد عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents.

أعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا عن سعادته بالتعاون مع شركة ievents وقال: " نحن سعداء بكوننا من أوائل الداعمين لجوائز ريادة الأعمال في مصر EEAمنذ نشأتها، ولذلك حرصنا على تقديم مختلف أنواع الدعم خلال الفعاليات على مدار الثلاث أعوام الماضية. وفي هذه النسخة، نسعى لتعزيز مساهمتنا في دعم مناخ ريادة الأعمال من خلال منصة EEA x PepsiCo Startup Expo وذلك ايماناً منا بقدرات الشركات الناشئة الاستثنائية على الابتكار الذي من شأنه تعزيز العمليات التشغيلية لكبرى الشركات.

وأضاف: "تسعى بيبسيكو باستمرار إلى إحداث فرق في المجتمعات التي تعمل بها، ولذلك أطلقنا منصة EEA x PepsiCo Startup Expo بالتعاون مع ievents لمساندة رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك من خلال بناء منصة للتواصل بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى لتعظيم الاستفادة المتبادلة وسد الفجوة بينهم، وفقاً لأحدث التطورات في قطاع الأعمال، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية. فشراكتنا مع ievents لإطلاق هذه المنصة تعد شهادة على التزام الكيانين وتفانيهما في دفع أجندة ريادة الأعمال إلى الأمام في مصر والمنطقة."

وعبر عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents عن سعادته بالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر كونها على رأس الشركات التي تمتلك تاريخ حافل بالجهود البارزة في دعم ريادة الأعمال والتعاون مع الشركات الناشئة بعدة طرق لمساعدتهم على النجاح في مختلف القطاعات. وقال: "نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والإيجابي في سبيل تسليط الضوء على نماذج ناجحة من الشباب الواعد القادر على مواكبة التطورات المتتالية بالأسواق العالمية".