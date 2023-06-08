عيد عبد الملك: كولر لن يجري تغييرات على تشكيلة الأهلي أمام الوداد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي والوداد الرياضي قدما مستوى جيد خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق المغربي حقق اللقب مرتين أمام الفريق الأحمر وهو ما يجعله مرشحًا بارزًا للتتويج باللقب.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هدف الوداد في القاهرة، صعب الأمور على الأهلي في الإياب، رغم أن المباراة كانت تسير بشكل جيد لمصلحة الفريق الأحمر، والوداد أيضًا قدم مستويات جيدة خلال البطولة ونجح في إقصاء صن داونز".

وأضاف: "الوداد يمتلك أرثا في بطولة إفريقيا يجعله مرشحا للفوز باللقب مرة آخرى، واكتسب ثقة من بعد مواجهة صن داونز، لكن الأهلي فنيا فريق جيد ويقدم مستوى رائع منذ فترة طويلة".

وواصل: "هناك ضغوط جماهيرية متوقعة من الجمهور المغربي، لكن الأهلي لديه خبرات كبيرة، وكذلك الوداد الذي وصل إلى نهائي البطولة القارية، الأهلي دائما يواجه صعوبات عندما يلتقي مع الوداد في النهائي، ولو خسر اللقب سيكون أمرًا صعبًا للغاية وسوء حظ كبير".

وأكمل: "يجب أن يعيش لاعبو الأهلي أجواء المباراة، وأن يعقد اللاعبين الكبار جلسات مستمرة مع زملائهم لتحفيزهم على تقديم قصارى جهدهم أمام الوداد، ويجب أن يتميز لاعبو الفريق الأحمر بالذكاء في بداية المباراة ولعب الكرة بسهولة".

وزاد: "الوداد لو قام بفتح خطوطه، فسيكون أمرًا جيدًا للأهلي، وانطلاقات هاني ومعلول ستكون محسوبة للغاية، والفريق الأحمر لديه خبرات في التعامل مع مجريات المباراة، ولكن عليهم ألا يخسروا الكرة كثيرًا".

وأكد: "ستيفن فاندنبروك مدرب الوداد يمتاز بالذكاء، ولن يفتح خطوطه، ولن يجازف سوى في الربع ساعة الأخيرة حال استمرار التعادل، وحالة اللاعبين خلال اللقاء ستحدد الفريق الأفضل، وكذلك الاستحواذ على الكرة طوال اللقاء".

وأتم: "كولر قام بتثبيت التشكيل، ولا أتوقع الدفع بعمرو السولية أساسيًا في المباراة، ولا أعلم موقف محمد الشناوي".

عادل عبد الرحمن: الأهلي تعرض للظلم في مباراة الوداد

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، انه لا يخشى تماما على الفريق الأحمر في حال وجود عدالة تحكيمية داخل الملعب في لقاء الوداد المغربي، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم واضح في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هذا الجيل يعاني فقط من عدم لعب الكثير من المباريات أمام جماهير كبيرة، ويجب على اللاعبين اليقظة دائما والتركيز والاعتماد على المرتدات من أجل احراز الأهداف".

وأضاف: "فريق الوداد جيد لكن هناك بعض العيوب الدفاعية، وحسين الشحات قدم مستوى كبير وخروجه من المباراة كان خاطئ، وأسوأ مكسب تحقق هو الـ2-1، في ظل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وكانت نتيجة 1-0 افضل للأهلي".