تركيب 60 وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى أبوحماد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وثمن محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية، في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية، لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع، من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الانتهاء من توصيل عدد 60 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز ومدينة أبو حماد وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

الانتهاء من تنفيذ 1010 وصلات مياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 1010 وصلات مياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منهم 100 وصلة مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد.

ولفت إلى أن المستحقين يتم اختيارهم، وفق عدة معايير أهمها: عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الامراض المزمنة، وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية، للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي .