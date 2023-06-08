37 طائرة حربية صينية تتوغل في منطقة دفاع تايوان

دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية، منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات فقط، في تكثيف جديد لطلعات توغل الجيش الصيني داخل الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

فقد أعلن سون لي-فانغ، الناطق باسم وزارة الدفاع في الجزيرة، اليوم الخميس، أن "37 طائرة عسكرية صينية" دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كما أضاف أنه قرابة الساعة 11,00 "أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى".

بدورها، كتبت الوزارة على تويتر أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على ذلك.

لكنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل ما زالت مستمرة، وفق ما نقلت فرانس برس.



تأتي هذه التوغلات الجديدة بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعا لها.

التوغلات الجوية حول تايوان

وغالبا ما تتزامن زيادة التوغلات الجوية والتدريبات البحرية للجيش الصيني حول تايوان مع إقامة تايبيه صلات دبلوماسية مع دول أخرى.

فيما يعتبر محللون أن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية هي جزء من تكتيكات "المنطقة الرمادية" الأوسع التي تُبقي الجزيرة تحت الضغط.

وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

لكن الصين تؤكد أنها ستعيد تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية في الجزيرة، وقد بلغت في 2022 ضعف الطلعات التي نفذتها في العام السابق في ذلك القطاع.

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