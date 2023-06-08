أمريكا تدعو الصين لبذل جهود إضافية لمكافحة إنتاج مخدر الفنتانيل

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، الصين لبذل جهود إضافية لمكافحة إنتاج مخدّر الفنتانيل، متعهدةً بمواصلة دقّ ناقوس الخطر بشأن هذا المخدّر الاصطناعي الذي يحصد سنوياً أرواح آلاف الأميركيين.

وخلال مؤتمر في واشنطن، قال السفير الأمريكي في بكين، نيكولاس بيرنز عبر الفيديو: "نحضّ بقوة الحكومة الصينية على استخدام سلطاتها الواسعة لمنع شركات السوق السوداء الصينية من بيع الفنتانيل". وأضاف: "بصراحة، لم نشهد أيّ تقدّم في هذا الملف".

ونظّم المؤتمر تحالف "يو إس ليدرشيب كواليشن"، وهو اتّحاد يضمّ شركات ومنظمات غير حكومية ومسؤولين حكوميين أميركيين.



حظرت بكين صادرات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة في 2019، في خطوة رحّبت بها إدارة الرئيس في حينه دونالد ترمب، لكنّ خبراء يؤكّدون أنّ الصين تواصل تصدير مواد كيميائية لازمة لتصنيع الفنتانيل إلى كلّ من المكسيك ودول في أميركا الوسطى.

وتابع بيرنز: "لن نتوقّف عن إثارة هذه القضية ونأمل أن تفعل الحكومة الصينية ما ينبغي عليها القيام به".

تراجع حدة التوترات بين الصين وأمريكا

وتأتي إثارة السفير الأمريكي لهذه القضية قبل بضعة أسابيع من زيارة يرجّح أن يقوم بها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن إلى بكين.

والثلاثاء، أعلن مسؤول أمريكي أنّ بلينكن سيزور على الأرجح الصين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تراجعت حدّة التوتّرات بين البلدين، والتي أدّت لإلغاء زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى بكين في فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين إن مسؤولين من الصين والولايات المتحدة أجروا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بشأن تحسين العلاقات الثنائية .

وذكر المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية شينخوا، الأربعاء، أن الجانبين أجريا اتصالات صريحة بشأن إدارة الخلافات بشكل صحيح وفقا للتفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا البلدين في بالي في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن كبيرة مديري شؤون الصين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سارة بيران ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، زارا الصين والتقى بهما نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، موضحًا أن الصين أبدت موقفها الجاد بشأن تايوان والقضايا المبدئية الرئيسية الأخرى، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات.

وسبق للصين أن نفت أيّ دور لها في أزمة الفنتانيل التي تعاني منها الولايات المتّحدة، محمّلة المسؤولية في هذا المجال إلى المجتمع الأميركي والشركات الدوائية الأميركية.

وبين العامين 2020 و2021 ارتفعت الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدّرات في الولايات المتّحدة من 69 ألف وفاة إلى 81 ألف وفاة، أي بزيادة بنسبة 17%.

وفرضت الولايات المتّحدة مؤخّرا عقوبات على عدد من الشركات الصينية المتّهمة بالتورّط في تهريب الفنتانيل، وهو مخدّر أقوى بـ50 مرة من الهيروين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا