الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

البيت الأبيض يدعو لإقامة اتصالات فعالة مع الصين .. محاولة تجنب حرب باردة

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

 قال منسق البيت الأبيض لشؤون المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، إن واشنطن تعتبر أنه من الضروري إنشاء آلية للحوار مع الصين، لتجنب حرب باردة جديدة ليست في مصلحة أي دولة.

 وأوضح كامبل: "إننا نتحدث عن قنوات اتصال دعمتها وحافظت عليها الصين وواشنطن خلال الحرب الباردة".

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 وأضاف: "من الضروري إنشاء آليات حوار لمناقشة القضايا التي قد تتعلق بالإجراءات غير المقصودة، أو التداخلات، أو الافتقار إلى التنسيق، على سبيل المثال، في الظروف التي تعمل فيها السفن الحربية أو الطائرات على مقربة شديدة".

 كما أشار: "لم تتمكن الولايات المتحدة حتى الآن من الاتفاق على قنوات الاتصال هذه مع الصين، وواشنطن تأمل في ظهورها واستخدامها الفعال".

 وقال كامبل: "نريد حقًا تجنب حرب باردة جديدة، والتي في رأينا، ليست في مصلحة أي دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو أوروبا".

 

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