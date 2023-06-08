عاجل
الرئيس السيسي يسلم نظيره الزامبى رئاسة قمة كوميسا الـ 22 (شاهد)
الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة تصل محافظة قنا لافتتاح عدة مشروعات

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لافتتاح عدد من المشروعات بمراكز أبو تشت ونجع حمادي وقنا.

txt

وزيرة البيئة تتفقد قرية "أم دومة" المرشحة كقرية صديقة للبيئة

txt

وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط يتفقدان استغلال مياه الصرف الصناعي في زراعة الأشجار

وقال أشرف الداودي محافظ قنا، إنه من المقرر أن تفتتح وزيرة البيئة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبو تشت، وبعدها سيتم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي.

وتابع محافظ قنا، بأنه من المقرر أن تفتتح الوزيرة أيضا ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا.

وفي وقت سابق، استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه وفدا من مؤسستي بنك مصر للتنمية، وصناع الخير على هامش قيام المؤسستين بتسليم عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز دشنا.

أوضح محافظ قنا أن مؤسستىّ بنك مصر للتنمية وصناع الحياة تنفذان مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا بتمويل من مؤسسة بنك مصر، ويهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا في 17 قرية بمركز دشنا، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا، وتدريب 350 مستفيدا على ريادة الأعمال، وتدريب عدد 120 شابا وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالي 70 شنطة، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدي المشروعات الصغيرة، وتقديم خدمات لعدد 50 مواطن من ذوى الإعاقة، وصيانة عدد 5 حضانات تشمل صيانة وتأثيث وتدريب للميسرات، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوي.

مواد متعلقة

فتح الأسواق للشباب.. أبرز خدمات المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف

قنا.. بدء نشاط قافلة طبية موسعة وتنظيم المؤتمر الأول لطب الأطفال

4.6 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"

بنك مصر يتعاون مع «مكسب» لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

الشعاع الراقص يظهر في الغلاف الجوي.. أسبابه وعلاقته بالبرق
الجريدة الورقية