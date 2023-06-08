وزيرة البيئة تصل محافظة قنا لافتتاح عدة مشروعات

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لافتتاح عدد من المشروعات بمراكز أبو تشت ونجع حمادي وقنا.

وقال أشرف الداودي محافظ قنا، إنه من المقرر أن تفتتح وزيرة البيئة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبو تشت، وبعدها سيتم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي.

وتابع محافظ قنا، بأنه من المقرر أن تفتتح الوزيرة أيضا ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا.

وفي وقت سابق، استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه وفدا من مؤسستي بنك مصر للتنمية، وصناع الخير على هامش قيام المؤسستين بتسليم عدد من المشروعات التنموية بقرى مركز دشنا.

أوضح محافظ قنا أن مؤسستىّ بنك مصر للتنمية وصناع الحياة تنفذان مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا بتمويل من مؤسسة بنك مصر، ويهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا في 17 قرية بمركز دشنا، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا، وتدريب 350 مستفيدا على ريادة الأعمال، وتدريب عدد 120 شابا وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالي 70 شنطة، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدي المشروعات الصغيرة، وتقديم خدمات لعدد 50 مواطن من ذوى الإعاقة، وصيانة عدد 5 حضانات تشمل صيانة وتأثيث وتدريب للميسرات، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوي.