وزيرة البيئة تتفقد قرية "أم دومة" المرشحة كقرية صديقة للبيئة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال زيارتها لمحافظة سوهاج بزيارة قرية أم دومة التى تعد أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعا داخل القرية وتوابعها، ومن المنتظر إعلانها قرية خضراء صديقة للبيئة، وفقا لعدد من العوامل التي يتم على أساسها الاختيار.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه من ضمن الممارسات البيئية المتبعة داخل قرية " أم دومة "، هو استخدام اسلوب الري بالتنقيط، وتبطين مسافة 12 كيلو متر ترع، والاعتماد على إنارة أعمدة الشوارع، وتشغيل مواتير المياه بالطاقة الشمسية، فضلا عن توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والصرف الصحي بالقرية، كما تتمتع القرية بمساحات كبيرة من الرقع الزراعية والحدائق، والأشجار، لافتة إلى أن الوزارة دعمت مركز طما بعدد 21 ألف شجرة.

وقامت وزيرة البيئة، خلال جولتها بقرية " أم دومة " بلقاء عدد من الأهالي لحثهم على أهمية الحفاظ على البيئة، وما تحقق من إنجازات داخل القرية، كما قامت بتوزيع عدد من الحقائب القماش على السيدات وأهالي القرية، وأصحاب المحلات؛ لتوعيتهم بأهمية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه وخطورتها على صحة المواطنين.